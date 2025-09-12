Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два нижегородских предприятия попали под иностранные санкции

Правительство Японии ввело санкции в отношении 11 ченловек, 47 российских предприятий и детского лагеря «Артек».

Источник: AP 2024

По данным ТАСС, среди предприятий, попавших под японские санкции, числится Арзамасский машиностроительный завод.

Кроме того, под санкции со стороны Великбритании попало металлургическая компания «Русполимет» (Кулебаки, Нижегородская область).