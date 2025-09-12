Два нижегородских предприятия попали под иностранные санкции

По данным ТАСС, среди предприятий, попавших под японские санкции, числится Арзамасский машиностроительный завод.
Кроме того, под санкции со стороны Великбритании попало металлургическая компания «Русполимет» (Кулебаки, Нижегородская область).
Правительство Японии ввело санкции в отношении 11 ченловек, 47 российских предприятий и детского лагеря «Артек».
