«Авилон»: китайские иномарки подорожают на 6% в течение месяца из-за валюты

«Рубль везде ослабевает, как по команде: по отношению к доллару и азиатским валютам. Этот процесс не закончится и, вероятно, будет идти к 100 рублям за доллар. До этого потенциальные покупатели автомобилей были настроены оптимистично и фантазировали, что курс доллара будет падать. Теперь придется пережить стадии отрицания, торга и принятия», — поделился Рогов в беседе с «Газетой.Ru».