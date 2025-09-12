Ричмонд
Центробанк в третий раз подряд понизил ключевую ставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку. В пятницу по итогам заседания совета директоров она утверждена на уровне 17% годовых, следует из заявления регулятора.

Источник: РИА "Новости"

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в сообщении ЦБ.

Как отмечается на сайте регулятора, дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу банка России, годовая инфляция снизится до 6,0−7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта — с 20 до 18% годовых. При этом ЦБ дал «нейтральный сигнал» относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.