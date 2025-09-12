Центробанк в третий раз подряд понизил ключевую ставку

Как отмечается на сайте регулятора, дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу банка России, годовая инфляция снизится до 6,0−7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.