Центробанк в третий раз подряд понизил ключевую ставку

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в сообщении ЦБ.
Как отмечается на сайте регулятора, дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу банка России, годовая инфляция снизится до 6,0−7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта — с 20 до 18% годовых. При этом ЦБ дал «нейтральный сигнал» относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.