Скоро ли введут цифровой белорусский рубль, прокомментировали в Нацбанке

«Страны, которые идут по пути создания своих национальных цифровых валют, тщательно оценивают риски возможного перетока средств из классической финансовой системы в цифровую, в том числе риски разрыва ликвидности и другие схожие риски. Уверен, что нам это не грозит. У нас достаточно инструментов поддержки ликвидности для того, чтобы какие-то временные флуктуации закрыть. Мое мнение, что за цифровой национальной валютой большое будущее. Как только мы ее запустим в оборот, выведем на боевой режим и покажем, что это может дать не только для государства, для бюджетных расходов, но и для бизнеса, как только почувствуют вкус к смарт-контрактам, думаю, эта работа будет оценена по достоинству», — резюмировал Роман Головченко.