Скоро ли введут цифровой белорусский рубль, прокомментировали в Нацбанке

«Надеюсь, что в ближайшее время будет принят закон по цифровому белорусскому рублю, который устанавливает юридический облик этой денежной единицы. Мы ее строим сугубо на национальной технологической базе. То есть платформа цифрового белорусского рубля разрабатывается в нашей стране. Есть много технических вопросов — все-таки это достаточно сложная система. Идет постоянное тестирование тех или иных элементов, очень напряженно работают команды. Параллельно формируется нормативная база, которая будет устанавливать правила обращения цифрового белорусского рубля. Подтверждаю, что наши обязательства в этой области, которые мы анонсировали, будут выполнены в следующем году», — сказал Роман Головченко.
Однако, по его словам, скорость внедрения цифрового рубля в экономический оборот — это уже другой вопрос. «Все равно мы будем тестирование проходить, что называется, в боевом режиме. После долгих обсуждений мы решили не замахиваться сразу на многое. Изначально концепция цифрового белорусского рубля предполагала возможность его использования и для юридических, и для физических лиц. Наверное, мы все-таки сейчас внесем изменения и физических лиц отодвинем на чуть более поздний этап после того, как будет проверена функциональность ЦБР в реальном времени, в первую очередь в бюджете», — отметил глава Нацбанка.
«Страны, которые идут по пути создания своих национальных цифровых валют, тщательно оценивают риски возможного перетока средств из классической финансовой системы в цифровую, в том числе риски разрыва ликвидности и другие схожие риски. Уверен, что нам это не грозит. У нас достаточно инструментов поддержки ликвидности для того, чтобы какие-то временные флуктуации закрыть. Мое мнение, что за цифровой национальной валютой большое будущее. Как только мы ее запустим в оборот, выведем на боевой режим и покажем, что это может дать не только для государства, для бюджетных расходов, но и для бизнеса, как только почувствуют вкус к смарт-контрактам, думаю, эта работа будет оценена по достоинству», — резюмировал Роман Головченко.