МАРТ нашел опасную продукцию на маркетплейсах

МАРТ установил, что на маркетплейсах реализуется опасная продукция.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси выявило реализацию Wildberries и Ozon продукции, не соответствующей требованиям законодательства.

Уточняется, что на маркетплейсах установлена реализация ряда продукции, не соответствующей требованиям законодательства (пищевая, косметическая, электрическая), которая признана Госстандартом опасной. Кроме того, информация о выявленных нарушениях поступила и от Комитета госконтроля.

Сообщается, что по отдельным позициям, реализуемым Wildberries, материалы для принятия мер реагирования направлены правоохранителям. А владельцам интернет-площадок надо в кратчайшие сроки устранить нарушения.

МАРТ информирует, что, учитывая неисполнение ранее Wildberries (ООО «ИМВБРБ») условий Соглашения о сотрудничестве в интернет-торговле от 30 июля 2024 года по надлежащему контролю за размещением и пресечением реализации запрещенных и несоответствующих требованиям законодательства Беларуси товаров, МАРТ с 18 августа 2025 его расторгло.

При этом Wildberries предложено присоединиться к системному Соглашению о повышении эффективности продаж отечественной продукции от 11 апреля 2025 года. Его подписали уже более 530 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Ранее мы писали, что Госпогранкомитет высказался о сроках открытия границы Беларуси с Польшей.

Прочитайте, что белорусские врачи рассказали, как лечат при помощи заморозки мерцательную аритмию и боли в суставах.

Напомним, ранее Министерство культуры определило здания экс-СИЗО на улице Володарского в Минске, которые нельзя сносить. А здесь мы писали о том, что в экс-СИЗО в Пищаловском замке откроют кафе, рестораны, офисы и коворкинг.

«Комсомолка» уже рассказала, куда сходить на День города в Минске: программа и расписание мероприятий на 13 сентября 2025 года.

