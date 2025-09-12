МАРТ нашел опасную продукцию на маркетплейсах

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси выявило реализацию Wildberries и Ozon продукции, не соответствующей требованиям законодательства.
Уточняется, что на маркетплейсах установлена реализация ряда продукции, не соответствующей требованиям законодательства (пищевая, косметическая, электрическая), которая признана Госстандартом опасной. Кроме того, информация о выявленных нарушениях поступила и от Комитета госконтроля.
Сообщается, что по отдельным позициям, реализуемым Wildberries, материалы для принятия мер реагирования направлены правоохранителям. А владельцам интернет-площадок надо в кратчайшие сроки устранить нарушения.
МАРТ информирует, что, учитывая неисполнение ранее Wildberries (ООО «ИМВБРБ») условий Соглашения о сотрудничестве в интернет-торговле от 30 июля 2024 года по надлежащему контролю за размещением и пресечением реализации запрещенных и несоответствующих требованиям законодательства Беларуси товаров, МАРТ с 18 августа 2025 его расторгло.
При этом Wildberries предложено присоединиться к системному Соглашению о повышении эффективности продаж отечественной продукции от 11 апреля 2025 года. Его подписали уже более 530 организаций и индивидуальных предпринимателей.
