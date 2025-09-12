23 новых спецавтомобиля поступили в новосибирскую скорую помощь

С 2019 года для областного здравоохранения было приобретено 924 единицы техники, из которых 302 автомобиля представляют собой машины скорой медицинской помощи. На эти цели было направлено почти 2,3 миллиарда рублей. В результате удалось обновить автомобильный парк служб скорой помощи региона на 86%, а парк санитарных автомобилей — на 74%.