Власти Перми планируют бюджет на следующие три года

Власти Перми начали планировать бюджет города на 2026−2028 годы. Депутаты городской Думы активно участвуют в этом процессе — они изучают проекты муниципальных программ и вносят свои предложения.
На этой неделе рассматривались программы, связанные с развитием территорий, земельными отношениями, экономикой, социальной политикой, безопасностью и городским хозяйством. Среди планов на ближайшие годы — более эффективное использование земельных ресурсов, разработка архитектурных концепций для разных районов города, продолжение проекта «Зеленое кольцо», развитие общественных центров и спортивных сооружений.
— Началась подготовка проекта бюджета на 2026−2028 годы, который у нас формируется в программном формате. Депутаты включаются в процесс, детально оценивая проекты конкретных муниципальных программ, высказывая свои предложения и замечания, — уточнил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.
Также планируется поддерживать малый и средний бизнес, развивать туризм, обновлять имущество образовательных учреждений и создавать новые учебные места. Особое внимание уделяется помощи педагогам и социальной поддержке нуждающихся категорий граждан.
В сфере жилья планируется участвовать в национальном проекте «Инфраструктура для жизни» для расселения ветхого жилья и отремонтировать более 100 фасадов домов.