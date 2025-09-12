Власти Перми планируют бюджет на следующие три года

На этой неделе рассматривались программы, связанные с развитием территорий, земельными отношениями, экономикой, социальной политикой, безопасностью и городским хозяйством. Среди планов на ближайшие годы — более эффективное использование земельных ресурсов, разработка архитектурных концепций для разных районов города, продолжение проекта «Зеленое кольцо», развитие общественных центров и спортивных сооружений.