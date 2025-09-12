В Перми начался снос жилого дома, экстренно расселённого из-за разрушения

Само здание признали аварийным ещё в 2017 году и планировали переселить людей в период с 2025 по 2031 год. Позже срок сдвинули на 2025−2026 года. Когда в здании ввели аварийный режим, жителям предложили варианты временного размещения и помощь с вывозом вещей. На место прибыла группа оперативного реагирования Пермской городской службы спасения.