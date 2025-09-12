Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми начался снос жилого дома, экстренно расселённого из-за разрушения

В июне жители срочно покидали здание.

Источник: Аргументы и факты

Снос жилого дома, который был экстренно расселён из-за разрушения, начался в Перми, рассказали сайту perm.aif.ru очевидцы.

Фотографиями и видео процесса сноса здания с perm.aif.ru 12 сентября поделилась жительница Мотовилихи Анастасия. Девушка сняла, как большой экскаватор работает над сносом одного из подъездов дома на улице Лядовской, 113. В видео заметно, как крупная техника разбирает завалы, забравшись на гору строительного мусора, который раньше был жилым зданием.

В июне 2025 года администрация Перми рассказывала, что жители дома № 113 были вынуждены экстренно покидать здание из-за его состояния. К тому моменту в доме начали разрушаться крыша, кровля и стены. 26 июня в здании был введён режим повышенной готовности.

Само здание признали аварийным ещё в 2017 году и планировали переселить людей в период с 2025 по 2031 год. Позже срок сдвинули на 2025−2026 года. Когда в здании ввели аварийный режим, жителям предложили варианты временного размещения и помощь с вывозом вещей. На место прибыла группа оперативного реагирования Пермской городской службы спасения.