Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый промышленный кластер Воронежской области получил федподдержку

Речь идет о второй очереди строительства индустриального парка.

Источник: Правительство Воронежской области

Губернатор Александр Гусев представил заявку на участие в отборе инфраструктурных проектов для получения казначейских инфраструктурных кредитов. Проект развития нового промышленного кластера в Воронеже обсудили на заседании под председательством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.

Речь идет о второй очереди строительства индустриального парка, где предполагается строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. Новый парк площадью 244 га создан находится около индустриального парка «Масловский» и ОЭЗ «Центр». На территории нового индустриального парка планируется размещение 27 компаний-резидентов с общими инвестициями не менее 70 млрд рублей. «БИОТЕХ» станет одним из крупнейших инвесторов и вложит в проект 29 млрд рублей. Компания построит комплекс по глубокой переработке пшеницы, с переработкой 250 тысяч тонн зерна в год.

«Проект получил поддержку, и мы рассчитываем на казначейский инфраструктурный кредит — более 1,5 млрд рублей. Средства планируем направить на проектирование и строительство в 2026—2027 годах», — сказал глава региона.

Александр Гусев поблагодарил Марата Хуснуллина, Министерство строительства России, Фонд развития территорий и федеральные министерствам за поддержку заявки и доверие к проекту.