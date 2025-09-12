Новый промышленный кластер Воронежской области получил федподдержку

Губернатор Александр Гусев представил заявку на участие в отборе инфраструктурных проектов для получения казначейских инфраструктурных кредитов. Проект развития нового промышленного кластера в Воронеже обсудили на заседании под председательством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.
Речь идет о второй очереди строительства индустриального парка, где предполагается строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. Новый парк площадью 244 га создан находится около индустриального парка «Масловский» и ОЭЗ «Центр». На территории нового индустриального парка планируется размещение 27 компаний-резидентов с общими инвестициями не менее 70 млрд рублей. «БИОТЕХ» станет одним из крупнейших инвесторов и вложит в проект 29 млрд рублей. Компания построит комплекс по глубокой переработке пшеницы, с переработкой 250 тысяч тонн зерна в год.
«Проект получил поддержку, и мы рассчитываем на казначейский инфраструктурный кредит — более 1,5 млрд рублей. Средства планируем направить на проектирование и строительство в 2026—2027 годах», — сказал глава региона.
Александр Гусев поблагодарил Марата Хуснуллина, Министерство строительства России, Фонд развития территорий и федеральные министерствам за поддержку заявки и доверие к проекту.