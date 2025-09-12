Новый промышленный кластер Воронежской области получил федподдержку

Речь идет о второй очереди строительства индустриального парка, где предполагается строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. Новый парк площадью 244 га создан находится около индустриального парка «Масловский» и ОЭЗ «Центр». На территории нового индустриального парка планируется размещение 27 компаний-резидентов с общими инвестициями не менее 70 млрд рублей. «БИОТЕХ» станет одним из крупнейших инвесторов и вложит в проект 29 млрд рублей. Компания построит комплекс по глубокой переработке пшеницы, с переработкой 250 тысяч тонн зерна в год.