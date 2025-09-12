В пяти районах Ростовской области из-за засухи установили режим ЧС

Режим ЧС ввели на территории Волгодонского, Кагальницкого, Песчанокопского, Родионово-Несветайского и Тацинского районов.
Сейчас режим чрезвычайной ситуации действует в 27 районах Ростовской области.
Еще пять районов Ростовской области вошли в зону ЧС. Режим ввели из-за почвенной засухи. Соответствующее распоряжение опубликовали на региональном портале правовых актов.
