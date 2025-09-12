Ричмонд
Курсы валют на выходные дни: 13 и 14 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 12 сентября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540,84 тенге, поднявшись на 1,76 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 633,62 тенге (+4,04).

Курс рубля подрос до 6,40 тенге (+0,09).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,97 тенге (+0,32).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,7−541,3 тенге, евро — по 633,5−637,5 тенге, рубли — по 6,35−6,47.

Утром 12 сентября Национальный банк установил курс доллара в 538,89 тенге, евро — 629,53 тенге, рубля — 6,34 тенге.