В самом длинном доме Омска откроется кадровый центр

Корреспондент Om1 Омск обратил внимание, что в одном из коммерческих помещений дома 38 на проспекте Маркса начались работы. Некоторое время спустя на фасаде дома появился информационный плакат.
На нём сообщается, что работы проводит подрядчик ИП Фаст Иван Михайлович. Заказчик — Кадровый центр Омской области — планирует ремонт помещений и открытие кадрового центра. В каком он будет формате, пока неизвестно — возможно, это будет Молодёжный Кадровый центр, открытие которого «в самое ближайшее время» анонсировал губернатор Виталий Хоценко. Окончание работ запланировано на октябрь нынешнего года.
Отметим, что в этом помещении с начала десятых по сентябрь 2024 года работал торговый комплекс «Беркат». Дом Маркса, 38 является самым длинным зданием с непрерывным фасадом в Омске, его длина превышает 400 метров.