В самом длинном доме Омска откроется кадровый центр

На нём сообщается, что работы проводит подрядчик ИП Фаст Иван Михайлович. Заказчик — Кадровый центр Омской области — планирует ремонт помещений и открытие кадрового центра. В каком он будет формате, пока неизвестно — возможно, это будет Молодёжный Кадровый центр, открытие которого «в самое ближайшее время» анонсировал губернатор Виталий Хоценко. Окончание работ запланировано на октябрь нынешнего года.