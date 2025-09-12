В Омске у СибНИИСХоза построят жилые дома

Как стало известно порталу Om1 Омск, проект предполагает строительство трёх новых зданий: многоквартирного дома со встроенным клубом для детей и молодёжи на углу Королёва и 1-й Пригородной, детского сада на 240 мест и ещё одного дома, с подземным гаражом на 160 машин. Последние два расположатся в юго-восточной части участка.