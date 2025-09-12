Ричмонд
На Дону с 1 октября в квитанции ЖКХ появится новая графа

Нововведения могут стать причиной увеличения платежей за квартиру.

В квитанциях появится новая строка, отражающая перерасчет за прошлый год.

В случае, если фактическое потребление ресурсов (отопление, водоснабжение и пр.) превысит установленные нормативы, собственникам придется доплатить. Размер доплаты может составить около 1500 рублей, а в некоторых случаях и больше.

Нововведения касаются только жилых домов, где установлены общедомовые счетчики. Перерасчет будет проводиться по современным стандартам. Если сумма переплаты превысит 1500 рублей, жильцам будет предоставлена возможность оплатить ее в рассрочку.