На Дону с 1 октября в квитанции ЖКХ появится новая графа. Нововведения могут стать причиной увеличения платежей за квартиру.
В квитанциях появится новая строка, отражающая перерасчет за прошлый год.
В случае, если фактическое потребление ресурсов (отопление, водоснабжение и пр.) превысит установленные нормативы, собственникам придется доплатить. Размер доплаты может составить около 1500 рублей, а в некоторых случаях и больше.
Нововведения касаются только жилых домов, где установлены общедомовые счетчики. Перерасчет будет проводиться по современным стандартам. Если сумма переплаты превысит 1500 рублей, жильцам будет предоставлена возможность оплатить ее в рассрочку.