ЦБ третий раз подряд снизил ключевую ставку — до 17%

«Решение о снижении ставки было ожидаемо. Дискуссии велись скорее о темпе снижения — один, два процента, а некоторые были готовы даже и к четырем. Отрадно, что выбрана взвешенная позиция. Такую позицию обозначил президент — плавное снижение во избежание инфляционных рисков в преддверии смены сезона. Как раз за месяц удастся проанализировать эффект от изменения и понять, возможно ли дальнейшее снижение или инфляционные и иные факторы все-таки вынуждают сохранить избранную ставку еще какое-то время. Именно складывающаяся в октябре ситуация, а не видения с сегодняшних позиций, будет определяющей», — отметил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер в беседе с «Газетой.Ru».