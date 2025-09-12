Ричмонд
Великобритания ввела санкции против краснодарского «ОКБ Икар»

Власти Великобритании внесли в санкционный список АО «Опытное конструкторское бюро “Икар”, зарегистрированное в Краснодаре. Сведения об этом размещены на сайте британского Минфина.

Всего в санкционный список Великобритании добавили еще двух граждан РФ и 27 организаций. Под санкции, в частности, попали ФКП «Анозит», АО «Протон», АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР», Научно-исследовательский институт технических систем «Синвент», АО «Элеконд» и АО «Научно-производственное объединение “Поиск” и другие.

По данным СПАРК, АО «ОКБ “Икар” зарегистрировано в Краснодаре в 2005 году. Основное направление деятельности компании — создание программного обеспечения. Генеральный директор — Дмитрий Степанов.