Серийное производство Бе-200 с новым двигателем планируют начать в Таганроге

— Сейчас идет работа по ремоторизации Бе-200. Мы финансируем ОКР в этом году, продолжаем в следующем. Надеемся, что в 2027 году закончим эту работу. Если будет получен положительный результат, в 2028 году приступим к производству уже серийной машины. Также обсуждали, как дополнительно поддержать завод. Будем формировать новую программу, предусмотрим там эти мероприятия именно для этой площадки.