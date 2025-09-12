Серийное производство Бе-200 с новым двигателем планируют начать в Таганроге

В Ростовской области самолет-амфибию Бе-200 начнут выпускать с отечественным двигателем. Об этом в ходе визита на площадку ТАНТК имени Бериева говорили министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Информацию со ссылкой на донское правительство публикует «Городской репортер».
В ходе осмотра производственных мощностей завода обсуждались конкретные меры государственной поддержки предприятия. Центральной темой переговоров стала программа ремоторизации самолета-амфибии Бе-200. На машину планируется установить современный отечественный двигатель ПД-8.
Глава Минпромторга сообщил, что опытно-конструкторские работы по модернизации воздушного судна должны завершиться к 2027 году. После этого предприятие должно перейти к серийному производству обновленной модели.
— Сейчас идет работа по ремоторизации Бе-200. Мы финансируем ОКР в этом году, продолжаем в следующем. Надеемся, что в 2027 году закончим эту работу. Если будет получен положительный результат, в 2028 году приступим к производству уже серийной машины. Также обсуждали, как дополнительно поддержать завод. Будем формировать новую программу, предусмотрим там эти мероприятия именно для этой площадки.
Врио губернатора Юрий Слюсарь поблагодарил федерального министра за внимание к таганрогскому авиапредприятию.
— У жемчужины таганрогского авиастроения Бе-200 с новым двигателем ПД-8 начнется вторая жизнь, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Самолет-амфибия Бе-200 остается уникальной разработкой мирового уровня. Эти машины активно используются спасательными службами разных стран. Оснащение современными российскими двигателями откроет новые экспортные перспективы для единственного в мире самолета-амфибии.