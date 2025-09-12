КФУ получит по двум татарстанским грантам почти 283 млн рублей

Размер гранта, направленного на поддержку образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением предметов математического, естественно-научного и технологического профилей, составляет 250 млн 966,6 тыс. рублей.
Грант, направленный на поддержку вуза, включающего подразделение, основным видом деятельности которого является образовательная деятельность по программам дошкольного образования, адаптированным программам дошкольного образования и дополнительным общеразвивающим программам «в специально созданных условиях обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра», равняется 31 млн 792,1 тыс. рублей.
Кабинету Министров РТ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, обеспечить контроль целевого использования грантов и принять иные решения, необходимые для реализации документа.