Торговля, техническое регулирование, транспортная политика. Петкевич провела заседание Совета ЕЭК

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич в режиме видеоконференции провела заседание Совета ЕЭК, рассмотрено более 30 вопросов евразийской интеграции, в том числе в сферах торговли, технического регулирования, транспортной политики, стандартизации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Особое внимание в ходе Совета ЕЭК было уделено вопросам, выносимым на заседание Евразийского межправительственного совета, запланированного на 30 сентября в Минске. Для представления на рассмотрение Евразийскому межправительственному совету одобрены совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения государств — членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2025−2026 годы. А также доклад о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, доклад о состоянии взаимной торговли между государствами — членами ЕАЭС в 2024 году, доклад о результатах мониторинга реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках союза, отчет об исполнении бюджета ЕАЭС за 2024 год.
Кроме того, внесены изменения в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения. Это позволит устранить правовую неопределенность в переходный период и создаст возможность продления действия национальных регистрационных удостоверений на лекарственные препараты.
Рассмотрены подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу. При этом с учетом субстантивного завершения переговоров с индонезийкой стороной дан старт внутригосударственным процедурам, необходимым для подписания соглашения о свободной торговле с Индонезией. Кроме того, одобрен проект соглашения о сервисе, позволяющем осуществить поиск информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в государствах — членах ЕАЭС.
В центре внимания также были вопросы реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. -0-