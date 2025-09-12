Торговля, техническое регулирование, транспортная политика. Петкевич провела заседание Совета ЕЭК

Особое внимание в ходе Совета ЕЭК было уделено вопросам, выносимым на заседание Евразийского межправительственного совета, запланированного на 30 сентября в Минске. Для представления на рассмотрение Евразийскому межправительственному совету одобрены совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения государств — членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2025−2026 годы. А также доклад о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, доклад о состоянии взаимной торговли между государствами — членами ЕАЭС в 2024 году, доклад о результатах мониторинга реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках союза, отчет об исполнении бюджета ЕАЭС за 2024 год.