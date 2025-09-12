Экспорт обеспечивает более трети товарооборота БУТБ

По словам представителя БУТБ, география биржевой торговли регулярно расширяется и в настоящее время, помимо Беларуси, охватывает еще 82 страны. «Только за этот год в базе международных контактов биржи появились 4 новые страны — Индонезия, КНДР, Мьянма и Сенегал. Таким образом, сейчас для участия в биржевых торгах аккредитованы 8,7 тыс. нерезидентов из 82 государств. Это говорит о растущем интересе зарубежного бизнеса к белорусскому биржевому рынку, а также о востребованности отечественной продукции. Так, по сравнению с январем — августом прошлого года сумма экспортных сделок увеличилась на 36% в долларовом выражении. Этому поспособствовало не только расширение пула иностранных покупателей, но и активное использование биржевого механизма белорусскими производителями таких ликвидных товаров, как мясо-молочная продукция, кормовые добавки, пиломатериалы и льняное волокно», — рассказал Герман Пузырный.