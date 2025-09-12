Барьеров не существует: в Минске запустили «Палату партнерства» для делового сотрудничества

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках празднования 958-летия Минска состоялось первое мероприятие «Палата партнерства» на территории Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Инициатором события выступило Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отделение.
«Палата партнерства» призвана создать уникальную площадку для прямого диалога между белорусскими и иностранными деловыми кругами, ознакомления с лучшими практиками, инвестиционными возможностями и инновационным потенциалом Беларуси.
Генеральный директор Минского отделения БелТПП Сергей Набешко представил презентацию о многогранной деятельности палаты, подчеркнув ее ключевую роль в развитии делового сотрудничества и поддержке бизнеса в столичном регионе. Также он отметил, что Беларусь заинтересована в иностранных инвестициях, и рассказал о возможностях СЭЗ «Минск», ПВТ и Минского городского технопарка.
Для гостей была организована выставка разнообразной продукции резидентов технопарка, включая перспективные разработки в сфере IT, инженерии, биотехнологий и других высокотехнологичных отраслей. «Уверен, что это наглядное знакомство с белорусскими инновациями вызовет живой интерес и станет отличной основой для обсуждения конкретных направлений будущего сотрудничества», — отметил он.
Центральной частью программы стал «Свободный диалог» об условиях членства в ТПП и услугах для бизнеса. В экспертную дискуссию включились президенты и руководители ведущих торгово-промышленных палат из регионов России. Диалог вышел за рамки формальных презентаций и перешел в живое обсуждение актуальных вызовов и возможностей для бизнеса в текущих экономических условиях.
Кульминацией визита стала подробная презентация возможностей индустриального парка «Великий камень», которую провел заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Артур Детков. Участники смогли получить из первых рук информацию об уникальных преимуществах, условиях ведения бизнеса и инвестиционных перспективах. Артур Детков подчеркнул, что в стране дополнительно существуют СЭЗ со схожими условиями, и инвестор в зависимости от производимой продукции может выбрать, где открыть бизнес. -0-