Барьеров не существует: в Минске запустили «Палату партнерства» для делового сотрудничества

Центральной частью программы стал «Свободный диалог» об условиях членства в ТПП и услугах для бизнеса. В экспертную дискуссию включились президенты и руководители ведущих торгово-промышленных палат из регионов России. Диалог вышел за рамки формальных презентаций и перешел в живое обсуждение актуальных вызовов и возможностей для бизнеса в текущих экономических условиях.