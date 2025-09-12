Умеренность и аккуратность: Центробанк не изменил себе, принимая решение по ставке

Замечательно, конечно, что в июле-августе резко подешевели овощи и фрукты, что «сильнее обычного» снизилась стоимость зарубежных турпоездок, услуг гостиниц и отдельных продовольственных товаров. «Если очистить данные от сезонного фактора, то рост цен составил около 4% в пересчете на год. Однако это не значит, что мы достигли цели… Нам требуется время для закрепления дезинфляционного тренда», — заметила Набиуллина, напомнив, среди прочего, об июльской двузначной индексации коммунальных тарифов, о летнем всплеске цен на бензин, и о том, что такие вещи традиционно усиливают инфляционные ожидания.