Беларусь почти в три раза нарастила экспорт в Индию

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под председательством министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова прошло заседание белорусской части Белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки, технологий и культуры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Представители профильных структур, министерств и ведомств Беларуси обсудили актуальное состояние двустороннего сотрудничества с Индией в сфере торговли, промышленности, финансах, культуре, науке, образовании, спорте и туризме, а также ход реализации дорожной карты по развитию ключевых направлений сотрудничества между Беларусью и Индией на 2024−2026 годы.
«Рассмотрены вопросы интенсификации белорусско-индийского взаимодействия, в первую очередь в торгово-экономической сфере, намечены перспективные направления для дальнейшей проработки», — рассказали в МИД.
Констатирован уверенный рост показателей взаимной торговли: за семь месяцев 2025 года товарооборот вырос в 1,7 раза, экспорт — в 2,7 раза. Увеличение поставок товаров белорусского производства в Индию обеспечено в том числе за счет открытия новых экспортных позиций и реализации совместных белорусско-индийских проектов в различных сферах.
Отмечено расширение взаимодействия в культурной и гуманитарной сферах, в частности выход на завершающий этап подготовки обмена днями культуры Беларуси и Индии, а также оздоровление 24 индийских детей в Республике Беларусь.
По результатам состоявшегося мероприятия определены дальнейшие конкретные меры, которые будут приняты белорусской стороной в целях развития белорусско-индийского сотрудничества, в том числе в рамках комплексной подготовки к предстоящему 12-му заседанию Белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки, технологий и культуры в Минске. -0-