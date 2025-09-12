Беларусь почти в три раза нарастила экспорт в Индию

По результатам состоявшегося мероприятия определены дальнейшие конкретные меры, которые будут приняты белорусской стороной в целях развития белорусско-индийского сотрудничества, в том числе в рамках комплексной подготовки к предстоящему 12-му заседанию Белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки, технологий и культуры в Минске. -0-