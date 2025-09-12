Ричмонд
Эксперт рассказал, почему доллар снизился после решения по ключевой ставке

Профессор Коган: последствия снижения ключевой ставки станут заметны позже.

Источник: Комсомольская правда

Курс доллара резко снизился и сейчас держится около 83 рублей после снижения ключевой ставки Центробанка. По словам профессора Высшей школы экономики Евгения Когана, преждевременные прогнозы строить пока рано. Об этом пишет телеканал 360.ru.

— Решение по ставке — это сигнал на будущее, и его эффект может проявиться позже. Я бы рекомендовал воздержаться от резких движений и спекулятивных сделок, — заявил Коган.

По его мнению, рубль окреп под влиянием положительного торгового баланса и налоговых поступлений. Как отметил профессор, впадать в эйфорию пока рано. Риск возврата к прежним позициям сохраняется.

Напомним, на последнем заседании совета директоров Центробанка ключевую ставку снизили с 18% до 17% годовых. Такое снижение делает вклады менее доходными. Эксперт дал рекомендации, как лучше действовать с вкладами после изменения ставки.