Страны ЕАЭС готовят запуск сервиса для поиска информации об объектах промышленной собственности

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 12 сентября одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для прохождения процедур, необходимых для подписания, проект соглашения о создании сервиса для поиска информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в странах ЕАЭС. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Новый сервис обеспечит создание общего информационного ресурса, который объединит сведения о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров, охраняемых в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России. Основная цель — предоставить правообладателям, бизнесу, патентным поверенным и государственным органам удобный и быстрый доступ к информации по принципу «одного окна».
«Этот сервис — не просто техническое решение, это прямое вложение в защиту инноваций и добросовестной конкуренции на пространстве всего союза. Он позволит значительно сократить время и финансовые издержки при проверке уникальности товарного знака или наименования места происхождения товара перед его регистрацией, а также повысит прозрачность и эффективность защиты прав интеллектуальной собственности», — прокомментировал документ член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
Формирование и техническую поддержку общего информационного ресурса, который будет доступен всем заинтересованным пользователям на безвозмездной основе, будет обеспечивать Евразийская экономическая комиссия. -0-