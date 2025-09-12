Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны ЕАЭС готовят запуск сервиса для поиска информации об объектах промышленной собственности

Новый сервис обеспечит создание общего информационного ресурса, который объединит сведения о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров, охраняемых в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России.

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 12 сентября одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для прохождения процедур, необходимых для подписания, проект соглашения о создании сервиса для поиска информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в странах ЕАЭС. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Новый сервис обеспечит создание общего информационного ресурса, который объединит сведения о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров, охраняемых в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России. Основная цель — предоставить правообладателям, бизнесу, патентным поверенным и государственным органам удобный и быстрый доступ к информации по принципу «одного окна».

«Этот сервис — не просто техническое решение, это прямое вложение в защиту инноваций и добросовестной конкуренции на пространстве всего союза. Он позволит значительно сократить время и финансовые издержки при проверке уникальности товарного знака или наименования места происхождения товара перед его регистрацией, а также повысит прозрачность и эффективность защиты прав интеллектуальной собственности», — прокомментировал документ член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

Формирование и техническую поддержку общего информационного ресурса, который будет доступен всем заинтересованным пользователям на безвозмездной основе, будет обеспечивать Евразийская экономическая комиссия. -0-