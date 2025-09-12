Устойчивый экономический рост, высокое качество жизни. Минэкономики о приоритетах Беларуси на ближайшие годы

Иван Вежновец отметил, что данные подходы закреплены в НСУР-2040, проекте Программы-2030 и должны найти свое предметное отражение в отраслевых стратегиях развития, а также государственных, отраслевых и региональных программах. Сегодня совместно с госорганами-регуляторами и облисполкомами отрабатывается наполнение этих документов конкретными мероприятиями и проектами, способствующими достижению поставленных целей.