Устойчивый экономический рост, высокое качество жизни. Минэкономики о приоритетах Беларуси на ближайшие годы

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устойчивый экономический рост и высокое качество жизни людей в любой точке страны определены ключевыми приоритетами Беларуси на ближайшие годы. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Беларуси Иван Вежновец на пленарном заседании Международного форума экономического сотрудничества в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Вежновец отметил, что данные подходы закреплены в НСУР-2040, проекте Программы-2030 и должны найти свое предметное отражение в отраслевых стратегиях развития, а также государственных, отраслевых и региональных программах. Сегодня совместно с госорганами-регуляторами и облисполкомами отрабатывается наполнение этих документов конкретными мероприятиями и проектами, способствующими достижению поставленных целей.

В программах особое внимание уделяется вопросам самореализации, формированию цифровой индустрии, необходимости сбалансированного равномерного развития с прицелом на уникальность, где столица станет связующим звеном для сильных и самодостаточных регионов.

Иван Вежновец отметил, что для оценки достижения поставленных целей сформировано 90 индикаторов. Акцент сделан на росте ВВП, инвестиций в основной капитал, производительности труда, экспорта, увеличении вклада туризма в экономику страны, наукоемкости отраслей, ожидаемой продолжительности жизни и др. В образовании ориентир — технологическое развитие. Также в приоритетах технологическая независимость и интеллектуальная экономика, баланс бизнеса и государства, интеграция науки и предпринимательства, экологическая безопасность.

Говоря о региональном развитии, Иван Вежновец сообщил, что в каждой области выкристаллизовали определенные направления на базе существующих компетенций для формирования кластеров.

Еще одна амбициозная задача — увеличение доли туризма в ВВП в два раза. «Понимаем наши сильные стороны и видим, где необходимо усиливать работу, в первую очередь в повышении стандартов. Предполагаем разработку 12 государственных стандартов качества в сфере туризма, создание титульных маршрутов путешествий по стране», — рассказал Иван Вежновец.

Мероприятие приурочено к празднованию 958-летия города. Тема форума — экономический, туристический и медицинский потенциал города. -0-