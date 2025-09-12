Прошла жара: В Сочи впервые упали объемы предложения курортной недвижимости

Эксперт также отметила снижение спроса на курортную недвижимость Сочи: за 8 месяцев 2025 года на первичном рынке было заключено 830 ДДУ, что почти в 3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «Снижение спроса обусловлено тем, что рынок перешел в режим ожидания: после понижения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% и прогнозов о ее дальнейшем падении до 16% у покупателей сформировался значительный отложенный спрос», — отметила Ломтева.