Прошла жара: В Сочи впервые упали объемы предложения курортной недвижимости

Сочинский рынок курортной недвижимости, который по темпам роста цен долгое время находился среди лидеров, похоже, начинает «остывать»: по итогам августа 2025 года впервые за долгое время на этом локальном рынке недвижимости значительно сократился объем предложения.

Как сообщила «МК» директор, руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева, в минувшем августе на первичном рынке недвижимости Сочи экспонировалось 4 556 квартир и апартаментов. Это более чем в два раза меньше по сравнению с августом 2024 года (10 279 лотов). При этом продемонстрировал активный рост сегмент апартаментов. По итогам августа 2025 года их количество составило 1,7 тыс. лотов, что на 69% больше, чем годом ранее.

Эксперт также отметила снижение спроса на курортную недвижимость Сочи: за 8 месяцев 2025 года на первичном рынке было заключено 830 ДДУ, что почти в 3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «Снижение спроса обусловлено тем, что рынок перешел в режим ожидания: после понижения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% и прогнозов о ее дальнейшем падении до 16% у покупателей сформировался значительный отложенный спрос», — отметила Ломтева.

За 8 месяцев 2025 года доля ипотеки в общей структуре сделок в сравнении год к году стала меньше на 39%. Это свидетельствует о том, что, несмотря на снижение ипотечных ставок, потенциальные покупатели в этом году стали чаще сталкиваться с отказами банков в выдаче ипотечных займов.

Несмотря на общее снижение спроса на рынке курортной недвижимости, он остается стабильным. Наибольшей популярностью у покупателей в 2025 года пользовались квартиры. Их доля в общем объеме сделок составила 52%, что на 9% выше показателя 2025 года. На апартаменты пришлись оставшиеся 48%. Однако следует отметить, что в перспективе доля апартаментов будет увеличиваться за счет предложения гостиничных апартаментов под управлением отельных операторов.

Самым популярным форматом недвижимости у покупателей по типу комнатности, по оценке специалиста, стали 1-комнатные лоты (39%) и студии (32%). На 2-комнатные лоты пришлось 19% сделок. Меньше всего проявляли интерес к 3-комнатным и 4-комнатным лотам — 8% и 1% соответственно.