Зампред ВТБ рассказал, что в выиграл спор на щелбаны о ставке ЦБ

По словам Дмитрия Пьянова, к концу 2025 года ставка может опуститься до 15%
Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов назвал ожидаемым решение Банка России снизить ключевую ставку с 18% до 17%. Он также рассказал о споре с коллегой из правления банка относительно масштабов снижения ставки, который завершился его победой.
«Я спорил с другим членом правления, не буду называть его имя. Он считал, что будет более агрессивное снижение. Приехал воодушевленный с Восточного экономического форума и считал, что снижение будет на 300 базисных пунктов. Я выиграл этот спор тоже на щелбаны, но не с председателем правления», — рассказал Пьянов в эфире радио РБК.
Он добавил, что решение ЦБ встретил «в горести», поскольку более существенное понижение ставки могло принести ВТБ дополнительные доходы. В ходе эфира топ-менеджер также поделился своим взглядом на перспективы изменения ключевой ставки до конца 2025 года.
По его мнению, дальнейшая динамика будет зависеть от параметров формирования федерального бюджета. Если структурные проблемы бюджета решатся за счет дополнительных выпусков государственных облигаций или других инфляционных факторов, ставка к концу года может составить 16%. В случае успешного сбалансирования бюджета она может опуститься и до 15%, заключил Пьянов.
Об «осторожном» снижении ключевой ставки Пьянов говорил еще в августе. Тогда он предполагал снижение на 100 или на 200 базисных пунктов.