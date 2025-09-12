Хорошая эргономика, много цифровых технологий. БЕЛАЗ представил кабину нового поколения

В рекордно короткие сроки были разработаны три варианта компоновочных и стилистических решений. Выбранный вариант стал основой для создания посадочного макета, который был тщательно оценен представителями завода, а затем фокус-группой из 11 операторов из разных стран мира, приглашенных в Беларусь. Опытные водители карьерных самосвалов отметили его высокую эргономичность и инновационные решения. Так появилась кабина, созданная общими усилиями тех, кто ее производит, и тех, кто ее эксплуатирует. От идеи до воплощения в металле прошло 383 дня.