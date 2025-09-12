Хорошая эргономика, много цифровых технологий. БЕЛАЗ представил кабину нового поколения

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ представил кабину нового поколения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе завода.
Новая кабина карьерного самосвала БЕЛАЗ — это результат кропотливой работы, нацеленной на максимальное повышение комфорта оператора в суровых условиях эксплуатации техники в карьере. Дизайн-концепция новой кабины разрабатывалась на основе подробной информации, полученной от более чем 40 водителей карьерных самосвалов БЕЛАЗ из разных стран мира, в том числе имеющих опыт работы с техникой других производителей.
В рекордно короткие сроки были разработаны три варианта компоновочных и стилистических решений. Выбранный вариант стал основой для создания посадочного макета, который был тщательно оценен представителями завода, а затем фокус-группой из 11 операторов из разных стран мира, приглашенных в Беларусь. Опытные водители карьерных самосвалов отметили его высокую эргономичность и инновационные решения. Так появилась кабина, созданная общими усилиями тех, кто ее производит, и тех, кто ее эксплуатирует. От идеи до воплощения в металле прошло 383 дня.
Новая кабина уже установлена на карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513D, который проходит испытания на заводском полигоне. Всего в новой кабине было реализовано 57 ключевых изменений — регулируемый по глубине педальный узел, увеличенный на 15% световой проем кабины, охлаждаемый ящик для хранения, сидения с трехточечными ремнями безопасности, 10-дюймовый планшет с предустановленной системой интеллектуального мониторинга и многое другое.
Участники чемпионата «Клуба операторов БЕЛАЗ-2025» смогли первыми оценить инновационные решения новой кабины. Операторы отметили современный дизайн, высокий уровень удобства и улучшенную обзорность.
Оператор карьерного самосвала БЕЛАЗ на ООО «СУЭК-Хакасия» Игорь Натейкин поделился впечатлениями: «Кабина очень красивая, в ней много инноваций и удобств. Видно, что производитель постарался и действительно думал о нас. Забота чувствуется в каждой детали. Хорошая эргономика, применено много цифровых технологий. По ощущениям это совершенно другая кабина в сравнении с предыдущей версией. Все очень стильно и современно. Уверен, за этой кабиной большое будущее».
БЕЛАЗ-7513D с новой кабиной в скором времени направится на эксплуатацию в один из разрезов Российской Федерации. В 2026 году по итогам эксплуатации БЕЛАЗ планирует запустить серийный выпуск самосвалов грузоподъемностью от 55 до 360 т, оснащенных кабиной нового поколения.
Таким образом, новая кабина карьерного самосвала БЕЛАЗ — это не просто технология, а живой результат выстроенного диалога между производителем и операторами, воплощенный в комфорт, высокие стандарты и инновационное мышление. -0-