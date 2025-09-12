Совет ЕЭК принял изменения в техрегламенты на парфюмерно-косметическую продукцию и товары легпрома

При этом проект предусматривает отложенную норму (до 1 января 2027 года) для уровня максимальной теоретической концентрации формальдегида, который может выделиться из готовой продукции. Информацию об этом производитель должен указывать в маркировке. Сейчас предусмотрено наличие в маркировке слов «содержит формальдегид», если теоретическая концентрация формальдегида превышает 0,05%. С 1 января 2027 года вступит в силу новая норма, и слова «содержит формальдегид» в маркировке нужно будет наносить в случае, если теоретическая концентрация формальдегида будет превышать 0,001%.