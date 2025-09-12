Совет ЕЭК принял изменения в техрегламенты на парфюмерно-косметическую продукцию и товары легпрома

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технические регламенты Евразийского экономического союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и «О безопасности продукции легкой промышленности». Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Уточнены требования к составу парфюмерно-косметической продукции в части актуализации перечней веществ, запрещенных к использованию в такой продукции, разрешенных к использованию с учетом установленных ограничений, разрешенных красителей, консервантов и УФ-фильтров. Изменения вступят в силу через 12 месяцев после их официального опубликования.
При этом проект предусматривает отложенную норму (до 1 января 2027 года) для уровня максимальной теоретической концентрации формальдегида, который может выделиться из готовой продукции. Информацию об этом производитель должен указывать в маркировке. Сейчас предусмотрено наличие в маркировке слов «содержит формальдегид», если теоретическая концентрация формальдегида превышает 0,05%. С 1 января 2027 года вступит в силу новая норма, и слова «содержит формальдегид» в маркировке нужно будет наносить в случае, если теоретическая концентрация формальдегида будет превышать 0,001%.
Что касается продукции легпрома, в документе схемы и процедуры сертификации и декларирования соответствия приведены в соответствие с типовыми схемами, утвержденными решением Совета ЕЭК № 44, с учетом практики применения техрегламента. Регламентированы возможность применения в течение года протоколов испытаний для последующих партий аналогичной продукции, а также возможность использования в течение трех лет протоколов испытаний материалов и комплектующих при оценке соответствия серийно выпускаемой продукции, изготовленной с их применением. Поправки гарантируют применение единых процедур оценки соответствия и сопоставимость результатов проводимой оценки в каждой стране ЕАЭС.
Таким образом, продолжается системный пересмотр процедур оценки соответствия в техрегламентах Евразийского экономического союза. -0-