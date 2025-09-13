Ричмонд
Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 13 сентября

Нацбанк Беларуси назвал курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 13 сентября, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банк установил курсы валют на 13 сентября, субботу. В частности, в субботу курс евро, курс доллара, а также курс российского рубля не изменились в валютной корзине.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на субботу, 13 сентября, Национальный банк определил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 3,0974 белорусского рубля, 1 евро — 3,6195 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6271 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 12 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в субботу, 13 сентября.

Тем временем назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в сентябре 2025.