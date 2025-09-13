В России могут разрешить гражданам не платить пенни по коммуналке: что известно об инициативе

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой о запрете начисления пеней компаниями ЖКХ за несвоевременную оплату коммунальных услуг населением.
«Коммунальные службы не исполняют функции банков или иных финансовых организаций. Поэтому компании ЖКХ не вправе взимать проценты с наших граждан за просроченные или неполные платежи», — пояснил Слуцкий в беседе с РИА Новости.
Лидер ЛДПР подчеркнул несправедливость системы: коммунальные службы не платят пени за сбои в поставках услуг, но требуют их с граждан при малейшей задержке оплаты.
Кроме этого, Слуцкий указал, что коммунальные предприятия могут применять к должникам жесткие меры, включая приостановку предоставления коммунальных услуг.
Ранее в Госдуме предложили снизить возраст для повышенной выплаты к пенсии до 70 лет.