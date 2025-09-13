Агентство Fitch понизило рейтинг Франции из-за госдолга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте с уровня «АА-» до «А+», оставив при этом стабильный прогноз. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте агентства.
В качестве основных причин снижения рейтинга Fitch указало высокий и продолжающий расти государственный долг Франции. Дополнительным фактором стала политическая раздробленность, которая усложняет принятие эффективных экономических решений.
Кроме того, агентство отметило негативные перспективы бюджетного дефицита на фоне увеличивающихся расходов страны на оборону. Эти обстоятельства вместе оказали давление на финансовую стабильность и долгосрочную кредитоспособность государства.
Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Франция имеет большой госдолг, находясь на третьем месте по этому показателю в Европе. По уровню долговой нагрузки её опережают только Италия и Греция.