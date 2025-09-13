Ричмонд
В России предложили повысить надбавку в пенсии: вот кому могут увеличить выплаты

В Госдуме хотят увеличить надбавку к пенсии до уровня МРОТ с 80 лет.

Источник: Комсомольская правда

По инициативе фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработан законопроект, повышающий доплату к пенсиям для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня минимальной оплаты труда. Текст проекта направлен в кабмин и имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно инициативе, надбавка будет приравнена к МРОТ — 22 440 рублей в 2025 году — что в 17 раз выше текущего размера выплат.

«Такая дополнительная выплата позволит нашим старикам и маломобильным людям нанять сиделку или материально стимулировать близких родственников, осуществляющих уход за ними», — пояснил депутат.

Слуцкий пояснил, что законопроект призван улучшить материальное положение наиболее уязвимых категорий населения — престарелых и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой повысить выплату к пенсии с 70 лет.

