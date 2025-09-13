Как решение ЦБ о снижении ключевой ставки отразится на рубле: ответ финансиста

Центральный Банк понизил ключевую ставку до 17%. Такое решение не окажет сильного влияния на курс рубля. Об этом рассказал генеральный директор GIS Mining Василий Гиря агентству «Прайм».
Он пояснил, что рынок ожидал снижения ключевой ставки до 16%. Эксперт отметил, что инфляционные ожидания по-прежнему высоки. Решение Центрального Банка нейтрально для рубля, так как не дает курсу упасть или укрепиться.
«Вместо ожидаемого снижения на 200 базисных пунктов ЦБ ограничился 100 б.п., подчеркнув, что инфляционные ожидания остаются высокими, поэтому жесткость ДКП сохранится до выхода инфляции на целевые уровни в 2026 году», — уточнил Василий Гиря.
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, совет директоров мог оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 18%. Она подчеркнула, что стране требуется время для закрепления дезинфляционного тренда.