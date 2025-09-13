Ричмонд
СМИ сообщили об уменьшении Германией помощи Украине на €10 млрд

Министерство финансов ФРГ уменьшило запрашиваемое финансирование для помощи Украине на €10,6 млрд, что приведет к сокращению поставок оружия Киеву. Об этом 12 сентября сообщила газета Bild со ссылкой на документы минобороны ФРГ.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из официального документа немецкого оборонного ведомства, направленного членам бундестага в конце августа, минобороны еще в июне запросило у минфина €15,8 млрд на следующий год и €12,8 млрд на 2027 год для помощи Украине. Однако в оба года было выделено лишь по €9 млрд с учетом средств Евросоюза (ЕС). Таким образом, разница между запрошенным и одобренным финансированием за два года составит €10,6 млрд.

По данным газеты, теперь контракты с оборонной промышленностью Украины должны быть приостановлены, при этом меры поддержки вооруженных сил страны частично сократят или отменят.

11 сентября украинский министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что немецкая компания Rheinmetall получила от Украины землю под строительство завода, специализирующегося на производстве боеприпасов.

Rheinmetall 8 сентября заключила контракт на поставку Украине мобильных комплексов противодействия беспилотникам. Уточнялось, что Киев получит первые партии вооружений уже в этом году. Производственные мощности Rheinmetall способны выпускать от 70 до 100 систем Skyranger ежегодно с перспективой увеличения до 200 единиц.

