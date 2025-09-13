СМИ сообщили об уменьшении Германией помощи Украине на €10 млрд

Как следует из официального документа немецкого оборонного ведомства, направленного членам бундестага в конце августа, минобороны еще в июне запросило у минфина €15,8 млрд на следующий год и €12,8 млрд на 2027 год для помощи Украине. Однако в оба года было выделено лишь по €9 млрд с учетом средств Евросоюза (ЕС). Таким образом, разница между запрошенным и одобренным финансированием за два года составит €10,6 млрд.