Россиянам напомнили о новых требованиях к приложениям банков с 1 октября: вот что надо знать

Немкин: с 1 октября приложения банков смогут подавать заявления о мошенниках.

Источник: Комсомольская правда

С 1 октября мобильные приложения крупнейших российских банков будут оснащены функцией подачи заявлений о мошеннических операциях с переводами. Об этом рассказал член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

Как отметил депутат, нововведение позволит клиентам банка оперативно и без сложностей обращаться в банк при подозрении на мошенничество.

«Теперь не нужно будет идти в отделение или долго общаться с колл-центром — заявление можно будет подать прямо через мобильное приложение. Это ускоряет реакцию банка и правоохранительных органов, повышает шансы на успешное расследование», — рассказал собеседник агентства.

По словам Немкина, новые регламенты также регулируют порядок взаимодействия кредитных организаций с органами надзора и правоохранительными структурами.

Как полагает депутат, эти шаги являются частью политики ЦБ по повышению финансовой безопасности.

Накануне в Роскачестве рассказали о новой мошеннической схеме: аферисты стали присылать россиянам СМС с якобы доступом к криптокошельку.