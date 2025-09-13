Россияне могут начать получать надбавку к пенсии: вот кому положены выплаты

Несколько депутатов от фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого подготовила законодательную инициативу о повышении пенсионной надбавки для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы до величины МРОТ. Проект документа направлен в Правительство РФ. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.
С 2025 года изменился механизм выплат «надбавки на уход»: теперь она напрямую начисляется пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы, а не их помощникам, как было ранее. Фиксированный размер доплаты — 1 314 рублей в месяц.
Согласно инициативе, надбавка будет приравнена к МРОТ — 22 440 рублей в 2025 году — что в 17 раз выше текущего размера выплат.
«Такая дополнительная выплата позволит нашим старикам и маломобильным людям нанять сиделку или материально стимулировать близких родственников, осуществляющих уход за ними», — пояснил депутат.
Слуцкий также объяснил, что законопроект призван улучшить материальное положение наиболее уязвимых категорий населения — престарелых и людей с ограниченными возможностями здоровья.
По словам депутата, ЛДПР считает ключевым приоритетом заботу о старшем поколении, построившем великую державу, а также об инвалидах, в том числе пострадавших в ходе СВО. Он указал, что эти группы граждан прошли через тяжелые испытания и требуют особого внимания.
Кроме этого, в пояснительной записке указывается, что действующий механизм назначения надбавки на уход для указанных категорий пенсионеров не предусматривает обязательного наличия лица, фактически осуществляющего уход. Это предоставляет получателям возможность самостоятельного распоряжения средствами.
Также проектом не устанавливаются дополнительные условия для ухаживающих лиц, в том числе не вводятся ограничения по трудоспособности или занятости.
Накануне Слуцкий выступил с инициативой запретить начисления пеней компаниями ЖКХ за несвоевременную оплату коммунальных услуг населением. Помимо этого, ранее в России предложили снизить возраст для повышенных фиксированных выплат к пенсии до 70 лет. Проектом предусмотрено: +100% к выплатам для 70-летних и +200% для 80-летних и инвалидов I группы.