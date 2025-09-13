Россияне могут начать получать надбавку к пенсии: вот кому положены выплаты

С 2025 года изменился механизм выплат «надбавки на уход»: теперь она напрямую начисляется пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы, а не их помощникам, как было ранее. Фиксированный размер доплаты — 1 314 рублей в месяц.