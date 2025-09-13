На омской ТЭЦ-5 выявили десятки нарушений

Инспекция выявила 65 нарушений требований промышленной безопасности.
Среди проблем — отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности на часть оборудования, отсутствие тепловой изоляции на котлоагрегатах и непройденное техническое освидетельствование парового коллектора. Замечания касаются и ответственных специалистов, которые обязаны контролировать исправность оборудования и его безопасную эксплуатацию.
По итогам проверки составлен протокол за нарушение требований промышленной безопасности и условий лицензий, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов.
Напомним, в августе на ТЭЦ-5 уже фиксировали неисправность котлоагрегата. Тогда Ростехнадзор вынес предостережение в адрес компании. В «ТГК-11» позже сообщили о принятых мерах для устранения проблем.