На омской ТЭЦ-5 выявили десятки нарушений

Сибирское управление Ростехнадзора провело внеплановую проверку на ТЭЦ-5, которая входит в состав АО «ТГК-11».

Инспекция выявила 65 нарушений требований промышленной безопасности.

Среди проблем — отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности на часть оборудования, отсутствие тепловой изоляции на котлоагрегатах и непройденное техническое освидетельствование парового коллектора. Замечания касаются и ответственных специалистов, которые обязаны контролировать исправность оборудования и его безопасную эксплуатацию.

По итогам проверки составлен протокол за нарушение требований промышленной безопасности и условий лицензий, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов.

Напомним, в августе на ТЭЦ-5 уже фиксировали неисправность котлоагрегата. Тогда Ростехнадзор вынес предостережение в адрес компании. В «ТГК-11» позже сообщили о принятых мерах для устранения проблем.