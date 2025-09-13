Ричмонд
В Омске ищут охрану для станций метро почти за шесть миллионов

На портале госзакупок опубликован аукцион на услуги по охране объектов омского метрополитена.

Речь идёт о двух станциях — «Кристалл» и «Заречная».

Согласно документации, подрядчик будет обеспечивать безопасность на этих объектах с 1 января по 21 декабря 2026 года. До начала работы охранники должны обследовать территории, выявить возможные риски и согласовать планы патрулирования с заказчиком.

На каждой станции круглосуточно будут дежурить по два сотрудника. При этом использование оружия и спецсредств в их обязанности не входит.

Начальная цена контракта составляет почти шесть миллионов рублей. Заявки от участников принимаются до 19 сентября.