Набиуллина объяснила двукратный рост стоимости жилья

По итогам заседания 12 сентября совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на один процентный пункт — до 17% годовых. Финансовые организации отреагировали на решение регулятора: банк ВТБ объявил о снижении ставок по рыночной ипотеке. При этом в ВТБ отметили доминирующую роль льготной ипотеки на рынке жилья: по итогам года на государственные программы будет приходиться три из четырех ипотечных сделок, прогнозируют в банке.