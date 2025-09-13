Набиуллина объяснила двукратный рост стоимости жилья

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что реализация льготных ипотечных программ с 2020 года по настоящее время привела к удвоению стоимости жилья в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом объемы строительства за тот же период увеличились лишь на 10%. Доступность жилья не повысилась, несмотря на рост доходов населения, отметила руководитель Центробанка.
Она подчеркнула, что данная ситуация наглядно демонстрирует последствия искусственного стимулирования спроса без учета возможностей рыночного предложения.
По итогам заседания 12 сентября совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на один процентный пункт — до 17% годовых. Финансовые организации отреагировали на решение регулятора: банк ВТБ объявил о снижении ставок по рыночной ипотеке. При этом в ВТБ отметили доминирующую роль льготной ипотеки на рынке жилья: по итогам года на государственные программы будет приходиться три из четырех ипотечных сделок, прогнозируют в банке.
Читайте материал по теме: Умеренность и аккуратность: Центробанк не изменил себе, принимая решение по ставке.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.