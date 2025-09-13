Права 1000 обманутых дольщиков восстановили в Иркутской области

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, в регионе мероприятия по восстановлению прав обманутых дольщиков завершились в конце 2023 года, к этому моменту были выработаны решения по каждому проблемному объекту. В 2024 году из Единого реестра проблемных объектов были исключены все долгострои из Приангарья.