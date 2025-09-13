Права 1000 обманутых дольщиков восстановили в Иркутской области

Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Для восстановления прав 650 человек использовали механизмы Фонда развития территорий, права ещё 350 восстановили с помощью региональных механизмов воздействия.
«Системная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков помогла достичь положительных результатов: в 53 регионах страны, столкнувшихся с подобной проблемой, не осталось долгостроев, — рассказал Марат Хуснуллин. — была создана комплексная система защиты граждан, что позволило с 2019 года восстановить права 257,2 тысячи участников долевого строительства. Только в прошлом году по стране достроили 54 дома для 12 тысяч человек».
Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, в регионе мероприятия по восстановлению прав обманутых дольщиков завершились в конце 2023 года, к этому моменту были выработаны решения по каждому проблемному объекту. В 2024 году из Единого реестра проблемных объектов были исключены все долгострои из Приангарья.