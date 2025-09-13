Ричмонд
Права 1000 обманутых дольщиков восстановили в Иркутской области

С 2019 года в Иркутской области восстановили права порядка тысячи обманутых дольщиков.

Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Для восстановления прав 650 человек использовали механизмы Фонда развития территорий, права ещё 350 восстановили с помощью региональных механизмов воздействия.

«Системная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков помогла достичь положительных результатов: в 53 регионах страны, столкнувшихся с подобной проблемой, не осталось долгостроев, — рассказал Марат Хуснуллин. — была создана комплексная система защиты граждан, что позволило с 2019 года восстановить права 257,2 тысячи участников долевого строительства. Только в прошлом году по стране достроили 54 дома для 12 тысяч человек».

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, в регионе мероприятия по восстановлению прав обманутых дольщиков завершились в конце 2023 года, к этому моменту были выработаны решения по каждому проблемному объекту. В 2024 году из Единого реестра проблемных объектов были исключены все долгострои из Приангарья.