Минниханов: в Татарстане убрано 87% площадей зерновых

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Раис РТ Рустам Минниханов. Он отметил, что из нового урожая уже испекли первый каравай.
По словам Минниханова, средняя урожайность в регионе составляет 38,7 центнера с гектара. Он подчеркнул, что достигнутые результаты стали заслугой тружеников села.
