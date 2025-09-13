Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов: в Татарстане убрано 87% площадей зерновых

В Татарстане убрано 87% площадей зерновых.

Источник: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Раис РТ Рустам Минниханов. Он отметил, что из нового урожая уже испекли первый каравай.

По словам Минниханова, средняя урожайность в регионе составляет 38,7 центнера с гектара. Он подчеркнул, что достигнутые результаты стали заслугой тружеников села.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше