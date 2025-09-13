Пятнадцати миллионам россиян предстоит непростой выбор до 1 октября: натуральные льготы или денежные

В то же время, по утверждению Гойхмана, льготников, предпочитающих деньги, в России значительно больше, чем выбравших услуги в натуральной форме. И резон в такой логике есть. «Но выбирать именно “по себе” нужно с учётом того, что в течение предстоящего года нельзя изменить данный выбор, — подчеркивает аналитик, — Поэтому следует оценить вероятность обострения какой-либо болезни или появления новой. И того, что придётся тратить на лекарства, выписанные врачом, гораздо более серьёзные деньги». Исходя из этого, многим имеет смысл предпочесть промежуточный вариант. Например, получать денежную компенсацию части услуг — на санаторий и проезд к нему, если не предполагается такая поездка. А на лекарства и медицинские препараты по рецептам принять натуральную льготу.