Пятнадцати миллионам россиян предстоит непростой выбор до 1 октября: натуральные льготы или денежные

Жители России, имеющие право на федеральные льготы, до 1 октября 2025 года должны определиться с формой получения социальных услуг — натуральной или денежной. Соответствующее разъяснение опубликовал на днях Социальный фонд России (СФР). В чем суть предстоящего выбора и скольких граждан страны он затронет, «МК» разбирался с помощью экспертов.
В России, по данным 2024 года, зафиксировано более 15 миллионов льготников федерального уровня. Им-то и предстоит до конца сентября определить, в какой форме получать положенный по льготам набор социальных услуг: натуральной или денежной. Натуральная форма предусматривает предоставление лекарств и медицинских изделий, путевки в санаторий, бесплатного проезда на пригородных электричках, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Если человек не планирует пользоваться перечисленными услугами, он может отказаться от них в пользу компенсации деньгами. В этом году ежемесячная денежная компенсация составляет 1728,46 ₽ при полном отказе от всех услуг.
Заметим, что правительство ежегодно повышает сумму денежного эквивалента по уровню инфляции. С этого февраля стоимость набора включает:
• Лекарства и медицинские изделия; продукты лечебного питания для детей-инвалидов — 1 331,30 рубля в месяц.
• Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 205,95 рубля в месяц.
• Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте; проезд на междугородном транспорте до санатория и обратно — 191,21 рубля в месяц.
Как уточнили в СФР, для льготников возможен частичный отказ от услуг. Например, можно сохранить право на путевку в санаторий и проезд до него, но отказаться от лекарств, которые будут ежемесячно компенсировать выплатой. Получение услуг в разной форме предусмотрено для того, чтобы каждый мог определить наиболее подходящий для себя вариант обеспечения.
Процесс выбора достаточно прост. Для этого необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд через портал «Госуслуги», клиентскую службу или МФЦ. Выбранный вариант начнет действовать со следующего года и продолжит до тех пор, пока человек не подаст новое заявление. Если раньше оно уже подавалось, новое не требуется — набор будут выплачивать деньгами до тех пор, пока человек не изменит решение.
В СФР подчеркивают, что решение необходимо принять всем получателям федеральных льгот, включая инвалидов, ветеранов и других категорий граждан, имеющих право на социальную поддержку. Отметим, что по данным «Деловой России» за прошлый год, из 15,2 млн россиян, имеющих право на льготы, 35% выбирают натуральную форму помощи, а 65% — денежную компенсацию.
В феврале правительство уже проиндексировало стоимость социальных услуг, входящих в набор льгот, напоминает экономист Андрей Лобода, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций, и поэтому льготные категории граждан имеют возможность ежемесячно получать услуги, социально значимые товары или просто дополнительные выплаты на сумму более 1700 рублей. Для пожилых и социально уязвимых категорий граждан такие деньги точно лишними не будут, уверен эксперт. По его мнению, дополнительная поддержка государства в данном случае только укрепит социальное самочувствие нуждающихся в помощи.
«В первую очередь, людям нужны лекарства и качественные медицинские услуги. Вполне вероятно, что большая часть получателей льгот выберет денежную форму помощи от правительства, — считает Лобода, — В этой истории важна даже не ежемесячная сумма дополнительной помощи людям, а усилившийся сигнал государства, расширяющий реализацию социальных программ для населения».
В связи с дилеммой, которая сейчас стоит перед российскими льготниками, эксперт компании ForexBY Марк Гойхман вспоминает строчку из поэзии Юрия Левитанского: «Каждый выбирает по себе». «Именно так зачастую стоит вопрос при принятии решения о форме соцуслуг — денежной или натуральной, — считает эксперт, — И если человек фактически тратит в среднем больше 1730 рублей в месяц на лекарства, санаторно-курортное лечение, то очевидно, для него выгоднее натуральная форма льгот».
В то же время, по утверждению Гойхмана, льготников, предпочитающих деньги, в России значительно больше, чем выбравших услуги в натуральной форме. И резон в такой логике есть. «Но выбирать именно “по себе” нужно с учётом того, что в течение предстоящего года нельзя изменить данный выбор, — подчеркивает аналитик, — Поэтому следует оценить вероятность обострения какой-либо болезни или появления новой. И того, что придётся тратить на лекарства, выписанные врачом, гораздо более серьёзные деньги». Исходя из этого, многим имеет смысл предпочесть промежуточный вариант. Например, получать денежную компенсацию части услуг — на санаторий и проезд к нему, если не предполагается такая поездка. А на лекарства и медицинские препараты по рецептам принять натуральную льготу.
В любом случае, делает вывод Гойхман, выбор должно быть таким, чтобы соответствовать еще одной поэтической строчке — Андрея Дементьева: «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку».