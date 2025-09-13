Ричмонд
Омские полицейские начнут получать дополнительные деньги

Выплаты вырастут почти вдвое.

Источник: Om1 Омск

В Омской области увеличат выплаты силовикам, охраняющим порядок на улицах. Указ об этом подписал губернатор Виталий Хоценко, документ опубликован 11 сентября.

С начала следующего года ежемесячные доплаты для младшего начальствующего состава патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны вырастут почти вдвое — с 4000 до 7500 рублей.

Для сравнения: сейчас у участковых надбавка составляет 6500 рублей, у старшего и среднего начальствующего состава — 10 000.

Чтобы получить повышенные выплаты, сотрудникам необходимо вовремя подать документы своему руководству.