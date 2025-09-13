Ричмонд
Белгоспищепром сказал, каких сладостей белорусы стали покупать больше

В Белгоспищепроме сказали, сколько шоколада и кондитерских изделий белорусы купили за полгода.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, каких сладостей белорусы стали покупать больше, пишет БелТА.

В «Белгоспищепроме» сообщили, что за первое полугодие 2025-го розничными магазинами в Беларуси было продано более 100 тысяч тонн кондитерских изделий. Темп роста составил 102,3%. При этом в концерне сказали, каких сладостей белорусы стали покупать больше.

— Рост наблюдается по всем товарным группам — мучным кондитерским изделиям, сахаристым, шоколадным и шоколаду, — прокомментировал начальник управления координации поставок на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности «Белгоспищепрома» Игорь Груцо.

Также отмечается, что продажи белорусских сладостей превышают показатели импортных аналогов. При этом доля белорусских изделий на полках магазинов выросла до 60,8%.

— Белорусы не стали есть меньше кондитерских изделий, что радует производителей, — указал Груцо.

Тем временем фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особенными словами.

Ранее Минздрав запретил продавать небезопасные российские сладости в Беларуси.

Еще Минздрав Беларуси запретил сухофрукты из Узбекистана, России и Китая. Также запретили продавать опасные замороженные овощные смеси из России.

Еще запрещены популярные российские соусы из-за кишечной палочки в составе.