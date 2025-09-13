Белгоспищепром сказал, каких сладостей белорусы стали покупать больше

Стало известно, каких сладостей белорусы стали покупать больше, пишет БелТА.
В «Белгоспищепроме» сообщили, что за первое полугодие 2025-го розничными магазинами в Беларуси было продано более 100 тысяч тонн кондитерских изделий. Темп роста составил 102,3%. При этом в концерне сказали, каких сладостей белорусы стали покупать больше.
— Рост наблюдается по всем товарным группам — мучным кондитерским изделиям, сахаристым, шоколадным и шоколаду, — прокомментировал начальник управления координации поставок на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности «Белгоспищепрома» Игорь Груцо.
Также отмечается, что продажи белорусских сладостей превышают показатели импортных аналогов. При этом доля белорусских изделий на полках магазинов выросла до 60,8%.
— Белорусы не стали есть меньше кондитерских изделий, что радует производителей, — указал Груцо.
