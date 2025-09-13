Белгоспищепром сказал, каких сладостей белорусы стали покупать больше

В «Белгоспищепроме» сообщили, что за первое полугодие 2025-го розничными магазинами в Беларуси было продано более 100 тысяч тонн кондитерских изделий. Темп роста составил 102,3%. При этом в концерне сказали, каких сладостей белорусы стали покупать больше.