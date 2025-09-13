Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Речное сообщение между Красноярском и Дивногорском вновь открыли

Регулярное речное сообщение между Красноярском и Дивногорском открыли после долгих лет перерыва.

Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Рейсы выполняются на скоростном судне «ВосходЪ-1». Судно курсирует пять дней в неделю — по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям — до середины октября.

Вместимость — 68 пассажиров. Для удобства доступны два класса мест — «Комфорт» и «Стандарт». Средняя скорость — 60 км/ч. Время в пути до Дивногорска составляет 1 час, обратно — всего 40 минут.

Рейсы выполняются дважды в день:

  • из Красноярска (речной вокзал): в 12:30 и 15:00;
  • из Дивногорска: в 13:50 и 16:20.

«Это не просто транспортная доступность — это возрожденная традиция края, где Енисей снова становится дорогой не только для торговли и работы, но и для встреч, прогулок, отдыха и любви к родному краю», — отметили в минтрансе.

Напомним, ранее стало известно, что запланированная на 2025 год поставка пассажирских теплоходов «Виктор Астафьев» и «Андрей Дубенский» в Красноярский край откладывается.