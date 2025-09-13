Рост экономики и дефицитный бюджет: представлен прогноз экономики Татарстана на три года

Как ранее отмечал «Татар-информ», основным драйвером роста при любом раскладе останется обрабатывающий сектор — ожидается, что он вырастет на 12,8% (в прошлом году 11,4%). По большей части это произойдет за счет нефтепереработки (ожидается рост на 2,7%, а по итогам прошлого года было 6,8%) и выпуска химических веществ (планируемый рост на 9,5% при 5,5% за прошлый год).