Рост экономики и дефицитный бюджет: представлен прогноз экономики Татарстана на три года

Минфин и Минэкономики Татарстана на заседании Кабинета Министров республики спрогнозировали, каким будет развитие экономики региона до 2028 года. Сколько вложат в «социалку» и какие поручения дал руководитель республики, пишет ИА «Татар-информ».
За первые восемь месяцев этого года валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана вырос на 2,7% и почти достиг 3,7 трлн рублей. По итогам года он должен превысить 5,4 трлн рублей (на 2,4% по сравнению с 2024-м). В следующем году рост ожидается на уровне 2,1%, сообщил вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
Главные драйверы роста — обрабатывающая промышленность: нефтехимия, нефтепереработка и особенно машиностроение. «В первую очередь за счет предприятий ОПК», — уточнил министр. В плюс также сыграли сельское хозяйство, малый и средний бизнес, особые экономические зоны (ОЭЗ «Алабуга» и ОЭЗ «Иннополис») и промпарки (их в Татарстане более 100).
Потребительский спрос министр экономики Татарстана назвал «умеренным»: кредитование сокращается, а люди начинают выбирать сбережения вместо трат. При этом инвестиции остаются высокими: за полгода в экономику вложено более 660 млрд рублей (почти +15% к прошлому году).
«Прогноз на трехлетку сформирован с учетом национальных целей России, внешних и внутренних факторов», — отметил Шагиахметов.
Как ранее отмечал «Татар-информ», основным драйвером роста при любом раскладе останется обрабатывающий сектор — ожидается, что он вырастет на 12,8% (в прошлом году 11,4%). По большей части это произойдет за счет нефтепереработки (ожидается рост на 2,7%, а по итогам прошлого года было 6,8%) и выпуска химических веществ (планируемый рост на 9,5% при 5,5% за прошлый год).
Объем промпроизводства в Татарстане по итогам 2025-го составит чуть меньше 5,7 трлн рублей, но с ростом на 9% к 2024-му (по итогам прошлого года рост составил 6,1%).
Рост в остальных ключевых отраслях планируется более умеренным, за исключением выпуска компьютеров и периферии — там спрогнозировано падение на 5%. В добыче полезных ископаемых показатели могут упасть на 1,6% (по итогам 2024-го сектор падал на 2,9%).
На 2026−2028 годы в Минэкономики ждут более скромного роста промышленности — около 2% в год.
Ожидается, что АПК вырастет на 2,1%, розница — на 2,3%, стройка останется на уровне прошлого года. В 2026—2028-х сельское хозяйство будет прибавлять по 1,5% в год, стройка — всего 1%. Розница — может расти на 3% ежегодно благодаря росту доходов, снижению инфляции и туризму.
Объем инвестиций по итогам 2025 года превысят 1,6 трлн рублей (на 3,8%больше, чем в 2024 году). Большая часть — из собственных средств компаний.
«Критически важно поддерживать высокий уровень инвестиционной активности, запускать новые проекты и снимать барьеры для бизнеса», — отметил министр экономики. Он назвал ряд барьеров, которые мешают инвесторам. Это стоимость подключения к инфраструктуре и нехватка кадров.
По словам Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, за восемь месяцев 2025 года в бюджет Татарстана поступило 440 млрд рублей, из них 380 млрд — налоги.
«Доходы поступают, но не в тех объемах, которые возможны», — констатировал он.
Министр финансов Марат Файзрахманов отметил падение налога на прибыль на 5,3 млрд рублей из-за снижения цен на нефть и колебаний доллара.
В 2026 году доходы бюджета прогнозируются на уровне 604,8 млрд рублей, в 2027-м — 644,2 млрд, в 2028-м — 687 млрд рублей. Расходы вырастут до 705,7 млрд рублей к 2028 году.
Расходы бюджета Татарстана в ближайшие три года останутся в основном социальными: около 85% средств направят на образование, здравоохранение и социальную сферу.
Так, финансирование образования вырастет с 191,5 млрд рублей в 2026-м до 216,9 млрд в 2028-м, здравоохранения — с 159,1 млрд до 183,1 млрд рублей. Расходы по разделу «Национальная экономика», включающему сельское хозяйство, транспорт и капитальные вложения, увеличатся с 156,6 млрд до 178,5 млрд рублей.
«Бюджет по-прежнему носит социально направленный характер. Необходимо обеспечить все социальные обязательства в полном объеме и с должным уровнем качества», — заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Он отметил, что финансирование капитального ремонта и дорожных работ сохранится на уровне текущего года.
Раис Татарстана обратился к руководству городов и районов с призывом придерживаться параметров бюджета, согласованных с Минфином. Он отметил, что все расходные полномочия должны иметь реальные источники доходов, а на местах необходимо утверждать сбалансированные бюджеты без дефицита.
«Важно заранее проработать все вопросы с депутатами, чтобы решения по расходам, капитальные списки и тендеры были готовы к началу года. Это большая и серьезная работа», — подчеркнул Минниханов.
Проекты закона о бюджете Татарстана и муниципальных бюджетов должны поступить в Госсовет РТ в октябре, а в районные представительные органы — в декабре.