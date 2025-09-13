Татарстан планирует вложить 56 миллиардов рублей в ЖКХ в ближайшие три года

В сфере образования бюджет увеличится с 191,5 миллиарда в 2026 году до 216,9 миллиарда в 2028-м. На культуру планируется потратить от 23,9 до 29 миллиардов рублей, на здравоохранение — от 159,1 до 183,1 миллиарда, на социальную политику — от 75,6 до 84,9 миллиарда, а на физическую культуру и спорт — от 13,8 до 15,9 миллиарда рублей.