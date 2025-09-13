Татарстан планирует вложить 56 миллиардов рублей в ЖКХ в ближайшие три года

В Казани прошло обсуждение социально-экономического развития республики на ближайшие годы, где особое внимание уделили финансированию различных отраслей. На заседании правительства Татарстана министр финансов республики Марат Файзрахманов представил ключевые цифры бюджета.
По его словам, в разделе «Национальная экономика» планируется выделить в 2026 году 156,6 миллиарда рублей, в 2027 году — 167,4 миллиарда, а в 2028 году — 178,5 миллиарда. Основные направления расходов включают капитальные вложения, развитие сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры.
Особое внимание было уделено жилищно-коммунальному хозяйству. В ближайшие три года на эти цели планируется направить 56 миллиардов рублей. В 2026 году бюджет составит 17,3 миллиарда, в 2027 году — 18,5 миллиарда, а в 2028 году — 20,2 миллиарда рублей.
В сфере образования бюджет увеличится с 191,5 миллиарда в 2026 году до 216,9 миллиарда в 2028-м. На культуру планируется потратить от 23,9 до 29 миллиардов рублей, на здравоохранение — от 159,1 до 183,1 миллиарда, на социальную политику — от 75,6 до 84,9 миллиарда, а на физическую культуру и спорт — от 13,8 до 15,9 миллиарда рублей.
Напомним, в Казани резко увеличился спрос на проводной интернет. Этот вариант стал более стабильным и надежным выбором для многих казанцев.