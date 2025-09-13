Ричмонд
Количество авиарейсов между Казахстаном и Гонконгом увеличится в два раза

Транспортные ведомства двух стран провели переговоры.

АСТАНА, 13 сен — Sputnik. Министерство транспорта Казахстана и Бюро транспорта и логистики Гонконга по вопросам воздушного сообщения провели переговоры.

Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, гонконгскую — помощник главного секретаря Бюро транспорта и логистики Гонконга Келвин Ма.

Стороны договорились о том, что авиакомпаниям каждой из стран увеличено количество рейсов с 7 до 14 в неделю, в том числе семь рейсов с пятой степенью «свободы воздуха».

«Что позволит использовать потенциал аэропорта Гонконга казахстанскими перевозчиками, а также возможности казахстанских аэропортов гонконгскими авиакомпаниями», — сообщили в Минтранспорта.

В ходе переговоров представитель гонконгской авиакомпании Cathay заявил, что с учетом прибытия новых воздушных судов, у перевозчика имеются планы по открытию прямых рейсов в Казахстан.

Cathay является одной из самых крупных пассажирских и грузовых перевозчиков в мире. Авиакомпания выполняет полеты по более чем 100 направлениям по всей планете.