Количество авиарейсов между Казахстаном и Гонконгом увеличится в два раза

АСТАНА, 13 сен — Sputnik. Министерство транспорта Казахстана и Бюро транспорта и логистики Гонконга по вопросам воздушного сообщения провели переговоры.
Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, гонконгскую — помощник главного секретаря Бюро транспорта и логистики Гонконга Келвин Ма.
Стороны договорились о том, что авиакомпаниям каждой из стран увеличено количество рейсов с 7 до 14 в неделю, в том числе семь рейсов с пятой степенью «свободы воздуха».
«Что позволит использовать потенциал аэропорта Гонконга казахстанскими перевозчиками, а также возможности казахстанских аэропортов гонконгскими авиакомпаниями», — сообщили в Минтранспорта.
В ходе переговоров представитель гонконгской авиакомпании Cathay заявил, что с учетом прибытия новых воздушных судов, у перевозчика имеются планы по открытию прямых рейсов в Казахстан.
Cathay является одной из самых крупных пассажирских и грузовых перевозчиков в мире. Авиакомпания выполняет полеты по более чем 100 направлениям по всей планете.